برشلونة يتطلع إلى الثبات في المستوى

برشلونة - يتطلع جيراردو مارتينو مدرب برشلونة إلى الثبات في المستوى بعدما قدم ناديه عرضاً رائعاً وفاز على غريمه ريال مدريد لينعش آماله في الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وخرج برشلونة بالفوز 4-3 من سانتياغو برنابيو الأحد الماضي ليقلص الفارق مع المتصدرين ريال واتلتيكو مدريد إلى نقطة واحدة.

وقال مدرب برشلونة الذي سيستضيف سيلتا فيغو الأربعاء: "نتيجة الجولة الماضية أعادتنا للمنافسة على اللقب، الآن يجب أن نلعب بشكل رائع أمام سيلتا وكذلك في المباريات المتبقية من الموسم".

وأضاف: "لا يمكننا ارتكاب الأخطاء، نحاول أن نقدم عروضاً قوية ومماثلة لما حدث مطلع الأسبوع الجاري لكني لا أستطيع ضمان ذلك".

وتابع: "دخلنا المراحل الأخيرة من الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك اسبانيا وإذا لم نلعب بالقوة المطلوبة في كل مباراة فإننا نخاطر بفرصنا في إحراز الألقاب".

وبلغ برشلونة نهائي كأس ملك إسبانيا وسيخوض النهائي الشهر المقبل أمام ريال بينما سيلعب مع غريمه اتلتيكو مدريد في دور الثمانية بدوري الأبطال.

وقال مارتينو الذي يخوض موسمه الأول مع برشلونة: "أهم شيء هو الثبات في المستوى وإذا كنا نملك ذلك في المباريات السابقة لأصبحنا في موقع أفضل الآن"،ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني.