أنشيلوتي: ريال مدريد يعيش مرحلة صعبة

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد أن فريقه يعيش مرحلة صعبة بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي وهذه المرة أمام إشبيلية ليتراجع من المركز الأول للثالث في ترتيب فرق الدوري الإسباني .

وقال أنشيلوتي في تصريح نشرته صحيفة "ماركا": "نعيش مرحلة صعبة وحاليا الوضعية معقدة ولكن يجب علينا أن نتحرك ونخرج منها ورغم ذلك بإمكاننا الفوز بلقب الليغا فكل شيء ممكن ."

وأضاف المدرب الإيطالي: "تلقينا هدفين من مرتدات خاطفة ولم نكن حاسمين في اللقاء لكن النتيجة لم تعكس ما قدمناه ."

ودافع أنشيلوتي عن متوسط ميدانه الدولي تشابي ألونسو مؤكدا أن الفريق يحتاج إليه لحماية ظهر الفريق في الدفاع .

واعترف أنشيلوتي أن الدوري الإسباني صعب لكنه لازال مفتوحا على كل الاحتمالات وقال: "ليس لدينا أي مشكلة فالدوري صعب وكل لقاء مهم ويجب علينا أن نفكر أننا بإمكاننا تحقيق الفوز في النهاية فنحن نتخلف عن الصدارة بنقطتين وكل شيء ممكن فالصراع ثلاثي على اللقب ."