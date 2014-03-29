مدرب إسبانيول يحلم بالفوز على برشلونة

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المكسيكي خافيير أغيري يؤكد قدرة فريقه على تحقيق فوز كبير على برشلونة في الدوري لإهدائه لجماهير الفريق.