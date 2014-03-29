مدرب إسبانيول يحلم بالفوز على برشلونة

عبر المكسيكي خافيير أغيري مدرب فريق إسبانيول برشلونة عن ثقته في قدرة لاعبيه على تحدي برشلونة في ديربي السبت وتحقيق فوز كبير يقدمونه هدية لجماهيرهم.
و قال أغيري في ندوة صحفية: "نعتمد على الضغط والقتال على الكرة ونسعى لفرضه في اللقاء، نملك لاعبين يصنعون الفارق مثل المهاجم سيرجيو غارسيا، وقدمنا في اللقاءات الماضية مستوىً كبيراً و جيداً ونسعى لتحقيق الفوز في الديربي".
ويحتل إسبانيول المركز التاسع بـ 40 نقطة وخسر لقاء الذهاب في الكامب نو بهدف وحيد.
وأضاف أغيرو قائلا: "سنحاول فرض أسلوبنا على فريق برشلونة رغم صعوبة المهمة أمام فريق في أفضل حالاته وينافس بقوة على كل الجبهات في الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا".
ودافع مدرب إسبانيول عن حارس مرماه كيكو كاسيا وطالب بضمه للمنتخب الإسباني لتعويض غياب فيكتور فالديز بسبب الإصابة.