ريال بيتيس يسقط فاليكانو في عقر داره

مدريد - واصل ريال بيتيس تطوير مستواه وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم بالتغلب 2-0 على مضيفه رايو فاليكانو اليوم الأحد في المرحلة السابعة من المسابقة.

وأنهى بيتيس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المدافع الألماني هايكو فسيترمان في الدقيقة 20 حيث انطلق بالكرة من نصف ملعب فريقه وأنهى الهجمة المرتدة بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

وكان فاليكانو الفريق الأكثر طموحاً في بداية الشوط الثاني ولكنه دفع الثمن غالياً لخطأ البرتغالي زي كاسترو حيث خطف لاعبو بيتيس الكرة وسجل روبن كاسترو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 61.

والفوز هو الثالث لبيتيس في سبع مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن ويتجمد رصيد فاليكانو عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.