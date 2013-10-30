كوستا البرازيلي يلتزم باللعب مع اسبانيا

وقع المهاجم دييجو كوستا البرازيلي المولد على خطاب يؤكد نيته اللعب مع اسبانيا التي يحمل جنسيتها.

وقال الاتحاد الاسباني لكرة القدم لموقع سيفوتبول دوت كوم على الانترنت إن كوستا مهاجم اتليتيكو مدريد أوضح في الخطاب الذي أرسله إلى جوليو سيزار افيلادا الأمين العام للاتحاد البرازيلي لكرة القدم رغبته في اللعب لمنتخب اسبانيا الوطني.

وأضاف: "سيكون بوسع دييجو كوستا اللعب مع اسبانيا إذا قرر المدرب فيسنتي ديل بوسكي أنه مفيد للفريق".

ويحمل كوستا (25) عاما الجنسيتين البرازيلية والاسبانية، وتألق في مبارياته مع اتليتيكو هذا الموسم، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الاسباني برصيد 11 هدفا في عشر مباريات.

وقد يحصل كوستا على أول فرصة للعب مع اسبانيا بطلة العالم وأوروبا في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما يلتقي الفريق مع جنوب افريقيا في مباراة ودية في جوهانسبرج.

ومثل كوستا البرازيل في مباراتين وديتين أمام روسيا وايطاليا في آذار / مارس، لكنه استبعد من قائمة الفريق في كأس القارات في حزيران / يونيو الماضي، ولا يقيد باللعب لبلد ما إلا عندما يشارك في مباراة رسمية.

وسبق للمهاجم اللعب في البرتغال، وانتقل إلى اتليتيكو من براجا في 2007 قبل أن يلعب لسيلتا فيجو والبسيط وريال بلد الوليد ثم رايو فايكانو الذي سجل له عشرة أهداف في 16 مباراة في الدوري الاسباني في موسم 2012-2011.

ولعب كوستا دورا مهما في فوز اتليتيكو بكأس ملك اسبانيا الموسم الماضي وسجل هدفه الثامن في ثماني مباريات في اللقاء الذي انتهى بالفوز 2-1 على ريال مدريد في الدور النهائي.

وسيواجه كوستا منافسة شديدة من لاعبين مثل الفارو نيجريدو وفرناندو توريس وديفيد بيا وروبرتو سولدادو وفرناندو يورينتي على مكان في تشكيلة اسبانيا في نهائيات كأس العالم التي ستقام في البرازيل العام المقبل.