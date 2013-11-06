إسبانيا تواجه غينيا وجنوب إفريقيا ودّيّا

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منتخب غينيا الذي يحتل المرتبة 119 عالميّا، سيواجه إسبانيا على أرضه في العاصمة مالابو في 16 من الشهر الجاري.