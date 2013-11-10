صديقة رونالدو تتصدر قائمة أجمل صديقات لاعبي الكرة

احتلت عارضة الأزياء إيرينا شايك صديقة لاعب فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو قائمة أجمل صديقات وزوجات لاعبي كرة القدم، متفوقة على المطربة شاكيرا صديقة لاعب برشلونة جيرارد بيكيه التي احتلت المركز الخامس.

ووقع اختيار قناة ” FullTimeDEVILS” بموقع “YouTube” على عارضة الأزياء أرينا شايك لتحتل صدارة القائمة، خاصة وأنها ستشارك في عروض أزياء ” فيكتوريا سيكريت ” لموسم الخريف الحالي.

ومن المعروف أن صديقة كريستيانو تنشغل حاليا لخوض أولى تجاربها التمثيلية في فيلم ” هرقليز “.

إيرينا شايك هي الأخت الصغرى لتاتيانا، وكانت تحب العزف على البيانو منذ أن كانت في السادسة من عمرها، وتوفى والدها الذي كان عامل في منجم للفحم وهي في الـ 14 من عمرها.

من ناحية أخرى، اعتذرت شاكيرا عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج “The Voice” للاهتمام بعائلتها وألبومها الجديد، تاركة المجال للمطربة كريستينا أجيليرا للعودة مرة أخرى إلى للجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الشهير.