ميسي يتعهد بالعمل "طيلة الوقت" للتعافي من الإصابة

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم إنه سيعمل "طيلة الوقت" ليتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية مني بها الأحد وستؤدي لغيابه عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لفترة بين ستة وثمانية أسابيع.

وفي أول تعليق علني له منذ غادر الملعب خلال فوز برشلونة 4-1 على مضيفه ريال بيتيس في الدوري قال ميسي إن الأولوية هي العودة للعب بأقصى سرعة حتى يساهم مع فريقه في بحثه عن الألقاب.

وقال ميسي في صفحته على موقع فيسبوك "مثلما يعرف كثيرون منكم.. في الأسابيع القليلة القادمة سأعمل طيلة الوقت من أجل التعافي من إصابتي الأخيرة."

وأضاف "بالنسبة لي من المؤسف عدم اللعب مع فريقي الآن. الآن أهم شيء هو التعافي جيدا حتى أساعد زملائي."

واستبدل ميسي في الدقيقة 19 خلال المباراة التي اقيمت في اشبيلية عقب انطلاقة بين المدافعين في محاولة للاستحواذ على الكرة.

وهذه ثالث إصابة في الفخذ لميسي هذا الموسم وجاءت بعد إصابة مماثلة في العضلات قرب نهاية الموسم الماضي.

وربما لن يكون غياب ميسي خطيرا مثلما بدا في البداية إذ سيعود على الأرجح قبل أن يلتقي برشلونة مع اتليتيكو مدريد منافسه على لقب الدوري في يناير /كانون الثاني .

وسيغيب ميسي عن آخر مباراتين لبرشلونة في دور المجموعات بدوري الأبطال ضد اياكس امستردام وسيلتيك.

ولن يلعب ميسي أيضا في الدوري أمام غرناطة واتليتيك بيلباو وفياريال وخيتافي ومباراتي الذهاب والإياب في كأس الملك ضد كارتاخينا.

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن اتليتيكو وست عن منافسه التقليدي ريال مدريد.