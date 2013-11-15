مورينيو يتابع فالكاو متخفياً بسبب غضب الجماهير

سافر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سراً إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل، لمتابعة النجم الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي.

وجلس مورينيو وسط الجماهير البلجيكية من أجل أن يظهر متخفياً لمتابعة نجم أتليتكو مدريد السابق الذي يسعى مورينيو لجلبه إلى ستامفورد بريدج.

وسجل فالكاو البالغ من العمر 27 عاماً هدفاً من الهدفين، الذين فازت بهما كولومبيا على أصحاب الأرض في إطار استعدادات المنتخبين المتأهلين لمونديال البرازيل 2014.

وجاء هدف فالكاو بعدما كسر مصيدة التسلل البلجيكية إثر تلقية كرة لولبية من مواطنه سيمون ميغنول لاعب ليفربول الإنكليزي.

وأبدى مورينيو إعجابه كثيراً بفالكاو ويتمنى أن يحصل على خدماته عبر تقديم عرض مغري له ولناديه الحالي موناكو، رغم أن منافسيه مانشستر يونايتد وريال مدريد يبديان الاهتمام ذاته بالتعاقد مع فالكاو في يناير/كانون الثاني المقبل.

ونال مورينيو صيحات استهجان من جماهير بلجيكا بعدما أظهرت شاشات الاستاد صورته، وذلك بسبب سوء معاملته مع البلجيكي كيفين دي بروين هذا الموسم .

وكان فالكاو قد علق على مشاهدة مورينيو للمباراة قائلاً: "اعتقد أن مورينيو حضر لمشاهدة المباراة ليستمتع"، ولم يعلق النجم الكولومبي على أي شيء متعلق بانضمامه لتشيلسي.

وكانت هناك مواجهة قوية بين فالكاو وإدين هازارد نجم تشيلسي الحالي، الذي لم يظهر بمستوى طيب في مواجهة النمر الكولومبي.

وسوف تواجه كولومبيا يوم الثلاثاء المقبل منتخب هولندا في امستردام، في إطار استعدادات المنتخبين أيضاً لمونديال البرازيل 2014.