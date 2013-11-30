أنشيلوتي: غاريث بيل اندمج في ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن الجناح الويلزي غاريث بيل أنهى مرحلة الاندماج داخل المجموعة و أصبح قادرا على تقديم الإضافة و مساعدة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية .

و قال أنشيلوتي قبل لقاء بلد الوليد :" أعتقد أن مرحلة تأقلم بيل قد أنتهت و هو حاليا في مرحلة جيدة و لايعاني من مشاكل صحية و من المحتمل أن يلعب لقاءات جيدة و أخرى غير ذلك ."

و أصبح غاريث بيل في المقابلات الأخيرة أحد اللاعبين الأساسيين في الفريق الملكي و يسجل بشكل دائم ، بعدما عانى في بداية الموسم من سوء لياقاته البدنية و من إصابة في عضلات الفخذ .

و أضاف أنشيلوتي :" يسجل الأهداف و علاقته جيدة مع المهاجمين و لا أرى أي مشاكل متعلقة به و يستطيع التطور ."

و لعب غاريث بيل 7 لقاءات مع ريال مدريد في كل المنافسات و سجل 5 أهداف و 5 تمريرات حاسمة و يحضى بثقة زملاءه و أكد أنشيلوتي ذلك قائلا :" أعتقد أن كل اللاعبين يعرفون مؤهلاته و قدرته على مساعدة الفريق ."