فلورنتينو بيريز يواصل هدم أعمدة ريال مدريد

ذكر تقرير إخباري اسباني أن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز ، حدد 65 مليون يورو لبيع مدافع الملكي سرخيو راموس، حتى ولو كان لغريمه التقليدي نادي برشلونة.

وأشارت محطة "سير" إلى أن راموس طالب ادارة النادي الملكي بتحسين عقده، وهو ما تسبب في حدوث جدل بين النجم الاسباني ومجلس الإدارة، وهو ما دفع راموس للتهديد بإمكانية رحيله عن الريال إذا لم تتم تلبية شروطه.

وأوضحت "سير" أن بيريز قال لراموس إنه يمكنه الرحيل إذا قبل أي نادي دفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده، ولكن اللاعب أشار إلى صعوبة قبول أي ناد بهذا الأمر.

وتساءل النجم الاسباني حول إذا كان هناك احد الاندية يود ضمه مقابل 65 مليون يورو، ورد عليه بيريز بأنه سيبيعه حينها بهذا المقابل المادي حتى ولو لبرشلونة.

واشارت الاذاعة بأن بيريز وراموس لا يتحدثان منذ مباراة غرناطة قبل نحو ثلاثة أشهر، مبينة أن التباعد بينهما بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي، وتحديدا خلال الاجتماع الذي عقده بيريز معه ومع الحارس إيكر كاسياس وأبدى الاثنان خلاله معارضتهما للمدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.