ميسي: إسبانيا احتاجت للحظ في الفوز بكأس العالم

قال ميسي في تصريح لشبكة "تي وان سبورت": "الفوز بكأس العالم يحتاج لبعض الحظ كما حدث مع منتخب إسبانيا عام 2010، فرغم كونه يضم لاعبين جيدين ومن أحسن المنتخبات في العالم لكن لو سجل آريين روبين الفرص الضائعة ما كان منتخب إسبانيا بطل العالم".

وأضاع مهاجم بايرن ميونيخ فرصتين في الشوط الثاني من النهائي من انفراد واضح مع الحارس إيكر كاسياس الذي تألق و أنقد مرماه.

وأكد ميسي أن كل المنتخبات تحتاج لبعض الحظ للفوز بكأس العالم حتى لو ضمت لاعبين كبار حيث قال: "كل منتخب يحتاج للحظ لتحقيق الإنجازات الكبرى حتى لو كان يضم لاعبين كبار كما حدث مع إسبانيا".

واعترف ميسي أن قيادته لمنتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2014 بالبرازيل سيخلق فرحة عارمة ومجنونة في الأرجنتين، مؤكداً أن زملائه في برشلونة إنييستا وتشافي يتمنون أن يفوز بكأس العالم الذي ينقص سجله الرائع.

وقال ميسي: "أتمنى أن أنجح في قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم، فحتى زملائي المقربين في برشلونة تشافي وإنييستا يتمنون ذلك، ستحدث فرحة كبيرة في الأرجنتين".

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو كبير قد يحدد بشكل كبير الفائز بقلب الدوري الإسباني هذا الموسم.