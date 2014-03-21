صور.. بيبي شاهد على عودة رونالدو لصديقته الحسناء

بعد فترة غياب طويلة، التقى النجم كريستيانو رونالدو بصديقته الحسناء الروسية إيرينا شايك التي انشغلت خلال الفترة الماضية بعروض الأزياء وحضور الحفلات في أماكن مختلفة من العالم.
فقد استغل رونالدو وقت راحة نادر بالنسبة له عقب ضمان تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذهب مع صديقته الحسناء بصحبة مواطنه وزميله بيبي وصديقته لمشاهدة مباراة كرة السلة بين ريال مدريد وسيسكا موسكو الثلاثاء الماضي ضمن الدوري الأوروبي.
وكانت إيرينا متألقة كالعادة رغم ارتدائها طاقم من الجينز، لكن القميص كان مفتوحاً بدرجة كبيرة ليظهر الكثير من مفاتنها.
وينتظر رونالدو مباراة حامية الوطيس أمام برشلونة الأحد المقبل في الكلاسيكو على ملعب سنتياغو برنابيو، فيما أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا النادي الملكي في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني.