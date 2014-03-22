بويول أبرز الغائبين عن برشلونة في موقعة "الكلاسيكو"

برشلونة - أعلن الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، السبت، قائمة تضم 21 لاعبا استعدادا لمواجهة ريال مدريد غدا الأحد في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للنادي على شبكة الانترنت، أن القائمة تضم: فيكتور فالديز ، وخوزيه مانويل بينتو ، ومارتن مونتويا ، ومارك بارترا ، وجيرار بيكيه ، وخافيير ماسكيرانو ، والبرازيلي داني ألفيش، وجوردي ألبا ، والبرازيلي أدريانو كوريا ، والكاميروني ألكسندر سونج ، وسيرجي روبرتو ، والهولندي إبراهيم آفيلاي ، وسيرخيو بوسكيتس ، وسيسك فابريغاس ، وتشافي هرنانديز ، وأندريس إنييستا ، وكريستيان تيو ، وبيدرو رودريغيز ، والتشيلي أليكسيس سانشيز ، والبرازيلي نيمار دا سيلفا ، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشهدت القائمة استبعاد المدافع الإسباني كارلوس بويول لوجهة نظر فنية.

ويخوض الريال اللقاء وهو متربعا على صدارة الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على ملاحقه المباشر أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، وأربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يحل في المركز الثالث، وذلك قبل عشر مراحل على نهاية المسابقة.