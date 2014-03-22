تعرف على تاريخ "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة

مدريد - فيما يلي حقائق وارقام عن لقاءات القمة (الكلاسيكو) بين قطبي كرة القدم الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة قبل مواجهتهما المقبلة الأحد في دوري الدرجة الاول الاسباني.

1- تواجه الفريقان مرة واحدة تحت قيادة المدربين الحاليين جيراردو مارتينو (برشلونة) وكارلو انشيلوتي (ريال) عندما فاز برشلونة 2-1 في نهاية اكتوبر تشرين الاول الماضي.

18- احرز الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة 18 هدفا خلال لقاءات القمة الرسمية بين الفريقين وهو يتفوق في ذلك على جميع اللاعبين الحاليين في الفريقين.

18- مدافع ريال السابق فرناندو هييرو هو صاحب اكبر عدد من البطاقات الصفراء والحمراء خلال لقاءات القمة بين الفريقين اذ حصل على 18 بطاقة منها 17 صفراء وواحدة حمراء.

31 - خاض ريال مدريد 31 مباراة في كل المنافسات دون هزيمة منذ اخر لقاء قمة امام برشلونة في اكتوبر تشرين الاول الماضي. وفي هذه المباريات حقق ريال الفوز 26 مرة وتعادل خمس مرات.

44- يحمل لاعب ريال السابق باكو خينتو الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في مباريات القمة وهو 44 مرة في حين يحمل لاعب برشلونة الحالي تشابي الرقم القياسي للاعبين الحاليين وهو 38 مشاركة.

90- فاز ريال على برشلونة 90 مرة في مباريات رسمية في حين حقق برشلونة الفوز 88 مرة وتعادل الفريقان 48 مرة.

226- التقى الفريقان 226 مرة بشكل رسمي منذ لقائهما الاول في الدور قبل النهائي في كأس اسبانيا في 13 مايو ايار 1902 والذي انتهى بفوز برشلونة 3-1.

380- احرز ريال 380 هدفا في اللقاءات الرسمية التي جمعت الفريقين متفوقا بفارق 14 هدفا على برشلونة.