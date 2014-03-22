رونالدو يسجل 12 هدفا في مرمى برشلونة ويأمل بالمزيد

يدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة في أفضل أحواله فهو حامل لقب أفضل لاعب في العالم لسنة 2013 و يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني و الحذاء الذهبي الأوروبي و ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا و على بعد هدفين في المسابقة القارية لتجريد غريمه التقليدي ليونيل ميسي من رقم قياسي تاريخي في المسابقة القارية .
و يأمل رونالدو في أن يقود ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني للفوز و الإبتعاد عن غريمه في سباق اللقب نحو الدوري ، لكنه يأمل في المقابل أن لا يسجل غريمه أي هدف حتى في حال الفوز ، لكونه سيعتبر هدف تاريخي في لقاءات الكلاسيكو .
و سجل رونالدو 12 هدف في الكلاسيكو في مرمى برشلونة في 20 لقاء ، 4 منهم فقط في الدوري الإسباني و 5 في كأس الملك و 3 في كأس السوبر و يحتل الصف 7 في ترتيب هدافي الكلاسيكو .
و خلال 20 لقاء لم يستطع النجم البرتغالي الفوز على برشلونة سوى في 5 لقاءات مقابل 9 هزائم و 6 تعادلات .
و انتظر النجم البرتغالي لقاءه الرابع في الكلاسيكو ليسجل أول الأهداف وكان في الليغا في لقاء انتهى بالتعادل 1-1 ، علما أن أول 3 لقاءات كلاسيكو لعبها النجم البرتغالي شهدت تلقي الفريق الملكي لثلاث هزائم .
وكان آخر هدف سجله الدون في مرمى برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك الموسم الماضي و في قلب الكامب نو حيث سجل هدفين ، وفشل في التسجيل في اللقاءين الأخيرين.
و غاب رونالدو وميسي عن التسجيل في الكلاسيكو الأخير ببرشلونة و الذي انتهى بهدفين لنيمار و سونشيز مقابل هدف للشاب خيسي .
قائمة الهدافين التاريخين في مباريات الكلاسيكو:
1- ألفريدو دي ستيفانو (18 هدفا في برشلونة)
1- ليونيل ميسي (18 هدفا في ريال مدريد)
3- راؤول جونزاليس (15 هدفا في برشلونة)
4- سيزار رودريجيز ألفاريز (14 هدفا في ريال مدريد)
4- فرانشيسكو خينتو (14 هدفا في شباك برشلونة)
4- بوشكاش (14 هدفا في برشلونة)
7- سانتيانا (12 هدفا في برشلونة)
7-كريستيانو رونالدو (12 هدفا في برشلونة)
9- هوجو سانشيز (10 أهداف في برشلونة)
9- خوانيتو (10 أهداف في برشلونة).