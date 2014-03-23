أتلتيكو مدريد يقبض على الصدارة قبيل الكلاسيكو

مدريد - زاحم أتليتيكو مدريد غريمه وجاره ريال مدريد على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم برصيد 70 نقطة لكل منهما بعدما سجل القائد جابي والمهاجم دييغو كوستا هدفين ليفوز 2-0 على ريال بيتيس الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

وعانى أتليتيكو في بداية اللقاء في خلق الفرص أمام ريال بيتيس متذيل الترتيب الذي لعب مدافعاً، لكن المباراة شهدت تحولاً بعدما حصل المهاجم برايان رودريجيز على الإنذار الثاني بسبب لمسة يد في الدقيقة 56 ليطرد من الملعب.

وأحرز لاعب الوسط جابي هدفاً من مسافة بعيدة بعدها بدقيقتين، وأضاف كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 64 وهو الهدف رقم 23 له في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ونادراً ما يسجل جابي أهدافاً، لكنه أذهل الجميع حينما أحرز هدفاً مباغتاً من مسافة بعيدة في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع ضيفه ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويمكن لريال مدريد الذي فاز بآخر 17 مباراة على ملعبه برنابيو في كل المسابقات استعادة فارق الثلاث نقاط حال فوزه على أرضه أمام برشلونة حامل اللقب في قمة الدوري الإسباني.

وحال خسارته فإن آمال برشلونة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة في احراز اللقب لخامس مرة في آخر ست سنوات ستتعرض لضربة موجعة قبل تسع مباريات على النهاية.