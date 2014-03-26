صور.. ميسي يكشف عن هدية "قيّمة" من أديداس

صور.. ميسي يكشف عن هدية "قيّمة" من...

النجم الأرجنتيني ينشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة عن تلقيه هديةً بعد كسره رقم ألكنتارا.

المصدر: إرم - (خاص) من محمد داغستاني

نشر النجم الأرجنتيني صورة لهدية أديداس على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها : "أديداس منحتني هدية رائعة لكي تحتفل معي بكسر رقم باولينيو ألكانتارا الأسبوع الماضي".

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