صور.. ميسي يكشف عن هدية "قيّمة" من أديداس

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النجم الأرجنتيني ينشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة عن تلقيه هديةً بعد كسره رقم ألكنتارا.