صديقة رونالدو تدخل عالم هوليود أمام "ذا روك"

واشنطن - تشارك عارضة الأزياء الروسية ايرينا شايك صديقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح ريال مدريد الإسباني في بطولة فيلم الأكشن الأمريكي "هيركليس".

ويقوم ببطولة فيلم الأسطورة اليونانية القديمة نجم اتحاد المصارعة العالمي "WWE" السابق دواين جونسون الشهير بـ "ذا روك".

وتمثل شايك دور البطولة مع ذا روك حيث تقوم بدور زوجته الأولى "ميجارا" وسط مشاركة عدد من نجوم هوليود على رأسهم جون هيرت، وجوزيف فينيس، وإيان ماك شاين، وريبيكا فيرجسون، وأكسل هني، وروفوس سيويل.

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين رونالدو وشايك بسبب بعض الصور العارية مع أحد نجوم الهيب هوب الأمريكي.