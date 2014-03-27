إصابة فالديز تفسد فرحة برشلونة بالصدارة

سجل نيمار هدفين ليقود برشلونة للفوز على ضيفه سيلتا فيغو 3-صفر في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم الأربعاء لكن إصابة الحارس فيكتور فالديس ألقت بظلال قاتمة على هذا الانتصار.

ورفع برشلونة رصيده إلى 72 نقطة متفوقا بنقطتين على ريال واتليتيكو مدريد اللذين سيلعبان في وقت لاحق، وسينتظر برشلونة بقلق بالغ معرفة حجم الإصابة التي تعرض لها حارسه المتألق فالديس في الركبة.

ودخل الفريق الكتالوني هذه المباراة منتشيا بفوزه مطلع الأسبوع على غريمه اللدود ريال مدريد في مباراة قمة وسجل نيمار من مسافة قريبة ليمنح برشلونة التقدم بعد مرور ست دقائق فقط قبل أن يضاعف ليونيل ميسي الغلة بعد نصف ساعة.

واستفاد نيمار من كرة طويلة من الكسيس سانشيز ليسجل هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم ليكمل الثلاثية في الشوط الثاني.

ويمكن لاتليتيكو استعادة الصدارة حينما يلعب مع غرناطة بينما سيخوض ريال مدريد مباراة صعبة أمام اشبيلية.