فالديز يجري عملية جراحية الإثنين في ألمانيا

يجري فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة والمنتخب الإسباني عملية جراحية الإثنين بمدينة أوغسبورغ الألمانية على يد الدكتور أولريش بوانيش، والذي سبق له إجراء عمليات جراحية لثنائي ريال مدريد الألماني سامي خضيرة والشاب الإسباني خيسي رودريغيز.

وتعرض الحارس الكتلوني لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال مواجهة فريقه برشلونة مع سيلتا فيغو، وتأكد غيابه عن مونديال البرازيل رفقة منتخب إسبانيا.

وأعلن برشلونة أن الحارس سيغيب لفترة تتراوح بين 6 و 9 أشهر وفي الغالب لن يعود للفريق الكتلوني حيث ينتهي عقده في حزيران / يونيو القادم، وكان قد وقع عقداً مبدئياً للعب الموسم القادم في موناكو الفرنسي، لكن عدة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه قد يغير وجهته نحو الدوري الإنكليزي وبالضبط نحو مانشستر سيتي.

ولن يكون بمقدور فريقه القادم الاستفادة من خدماته سوى في بداية السنة القادمة على أقل تقدير بعد شفاءه التام من الإصابة.