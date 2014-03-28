برشلونة يستبعد التعاقد مع حارس بديل لفالديس

برشلونة - قال المدرب جيراردو مارتينو اليوم الجمعة إنه من المستبعد أن يتعاقد برشلونة مع بديل لحارس مرماه المصاب فيكتور فالديس لكن الخيارات كلها متاحة.

وفي حكم المؤكد أن يغيب فالديس عن بقية الموسم ونهائيات كأس العالم بعد اصابته بقطع في أربطة الركبة اليمنى خلال فوز برشلونة 3-صفر على سيلتا فيجو في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم الاربعاء وسيخضع لجراحة في المانيا يوم الاثنين القادم.

ووجهت الاصابة لطمة قوية للحارس البالغ عمره 32 عاما والذي ربما يكون قد شارك في مباراته الأخيرة مع برشلونة إذ سيترك نادي طفولته في نهاية الموسم.

وحصل الخيار الثاني خوسيه مانويل بينتو على مكان فالديس في الفريق الأول في الوقت الحالي.

وقال مارتينو إنه تحدث مع رئيس النادي خوسيب ماريا بارتوميو والمدير الرياضي اندوني زوبيزاريتا حول موقف حراسة المرمى.

ووفقا للوائح الدوري الاسباني يسمح للأندية بقيد لاعب جديد اذا عانى أحد أفراد التشكيلة من اصابة تبعده لأكثر من خمسة أشهر.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي قبل مباراة برشلونة غدا السبت ضد جاره اسبانيول "في الظروف العادية سنستمر كما نحن حتى نهاية الموسم."

وتأهل برشلونة لدور الثمانية في دوري أبطال اوروبا وتقول لوائح الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إنه بوسع الأندية تسجيل حارس جديد في أي وقت خلال الموسم لكن فقط اذا لم تستطع الاعتماد على خدمات حارسين فقط.

وبالإضافة الى بينتو وفالديس يملك برشلونة أيضا حارس فريقه الثاني اوير اولازابال ضمن قائمته في دوري أبطال اوروبا.

ويحتل برشلونة الساعي للقبه الخامس في ست سنوات المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى الاسباني قبل ثماني مباريات على النهاية بفارق نقطة واحدة وراء اتليتيكو مدريد الذي سيلعب خارج ملعبه أمام اتليتيك بيلباو غدا السبت