الإصابة تبعد توريس عن مواجهة شالكه

لندن - سيغيب المهاجم العائد للتألق فرناندو توريس عن مباراة فريقه تشيلسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد شالكه الأربعاء لاستمرار معاناته من إصابة في الفخذ.

وقدم اللاعب الاسباني أداء رائعاً في الفترة الأخيرة وسجل هدفين لفريقه الانكليزي ليقوده للفوز على مضيفه شالكه 3-0 في المانيا قبل أسبوعين، وكما كان صاحب هدف الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز، لكنه لم يسترد عافيته بعد تعرضه للإصابة.

وغاب توريس عن التدريبات هذا الأسبوع وقال مدربه جوزيه مورينيو: "إنه سيغيب أيضاً عن مباراة في الدوري الممتاز ضد وست بروميتش البيون السبت المقبل".

وأضاف مورينيو في مؤتمر صحفي: "فرناندو توريس لن يشارك، وعلينا انتظار نتيجة الفحوص غداً، ومن السهل القول إنه سيغيب عن مباراتي الغد ويوم السبت أيضاً، وبعدها ستأتي فترة التوقف بسبب مباريات دولية، دعونا ننتظر لنرى إن لم ينجح في التعافي خلال تلك الفترة".

وتابع مورينيو: "المدافع رايان برتراند سيغيب هو الآخر عن مواجهة شالكه بعد تعرضه للإصابة خلال التدريب الثلاثاء".

ويتساوى تشيلسي وشالكه في الرصيد ولكل منهما ست نقاط من ثلاث مباريات في المجموعة الخامسة، ولدى بازل أربع نقاط مقابل نقطة واحدة لستيوا بوخارست.