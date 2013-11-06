نجم "تيتانيك" يغرق في حب إبراهيموفيتش

أنقذ المهاجم السويدي الدولي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي من الهزيمة ولكنه سقط معه في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه أندرلخت البلجيكي الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعزز سان جيرمان موقعه في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، لكنه فرّط في العلامة الكاملة وفشل في حسم تأهله رسميا للدور الثاني، حيث يحتاج لنقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين ليضمن التأهل رسميا.

وشوهد دي كابريو البالغ من العمر 38 عاماً في المدرجات وتفاعل مع هدف إبراهيموفيتش الذي حقق نقطة للفريق الباريسي.

وكان باريس سان جيرمان قد سحق أندرلخت قبل أسبوعين بخماسية نظيفة على أرض الأخير، ولكن هذه المرة تقدم الضيوف على عكس سير اللعب قبل أن يتعادل اللاعب رقم عشرة قبل نهاية المباراة.