بوغبا: صديقي فاران ضربني

كشف الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس عن أنه وضعمواطنه وصديقه رافاييل فاران مدافع ريال مدريد في موقف صعب دفع الأخير لارتكاب،مخالفة مع بوغبا أسفرت عن ركلة جزاء.
وكان ذلك في مباراة جمعت بين يوفينتوس وريال مدريد،في ملعب "يوفينتوس أرينا"، الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة الثانية،لدوري أبطال أوروبا، تعادلا فيها 2 – 2 .
هذا الموسم وانتزع تعادلا صعبا 2/2 مع ضيفه ريال مدريد في الجولة الرابعة منمباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال بوغبا عقب المباراة: "رأيته ينزلق باتجاهي وقد نقلت الكرة للامام وشعرت بأنه يضربني"، وأضاف: "لقد بدأنا بقوة خصوصا في الشوط الأول ، وواجهنا فريقا كبيرا لكن اخطأنا وسمحنالهم بالتعادل".
ومع ذلك مازال ليوفنتوس فرصة للتأكد في حال فوزه علىكوبنهاغن في تورينو والتعادل في إسطنبول مع غلطة سراي في أخر جولتين بالمجموعة.
وهذا ما قاله بوغبا موضحا: "علينا أن نفكر فيأنفسنا، والتركيز على الفوز ونرى بعد ذلك ما يمكنه أن يفعل الأخرون، يوفنتوس فريققوي ويخشاه الجميع، ويجب أن نبرهن على ذلك بتحقيق الفوز ونثبت أننا أقويا وقادرونعلى الفوز دائما".