كومباني واثق من الإطاحة بليفربول في دوري أبطال أوروبا

قال فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن تركيز فريقه ينصب حاليًا على القمة المحلية في مواجهة مانشستر يونايتد، غدًا السبت، وحصد اللقب المحلي رغم الاهتمام أيضًا بمواجهته المقبلة في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وإذا ما نجح فريق المدرب بيب غوارديولا في الفوز على مانشستر يونايتد الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو فإنه سيضمن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر سيتي 3/0 أمام ليفربول في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، وسيلتقي مع منافسه المحلي إيابًا في منتصف الأسبوع المقبل.

وقال كومباني في تصريحات إعلامية: "بالنسبة لدوري الأبطال فإن أمامنا فرصة وحيدة (لضمان التأهل) لكن في الدوري الإنجليزي فهناك أكثر من فرصة لضمان التتويج".

وأضاف اللاعب البلجيكي الدولي: "الآن سيحظى الدوري الإنجليزي بالأولوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

"مهما يحدث يوم السبت فإننا سنتعامل مع المباراة بأقصى جدية. ونحن نعرف مدى أهمية دوري الأبطال بالنسبة لجماهير مشجعينا لكن بعد ذلك سيتحول تركيزنا من جديد نحو المهمة المعلقة في دوري الأبطال".

ورغم الهزيمة الثقيلة في أنفيلد لا يزال كومباني يعتقد أن بوسع فريقه قلب تأخره الكبير في لقاء العودة في استاده الاتحاد الثلاثاء المقبل.

وقال عن ذلك: "لا أحد في مانشستر سيتي على الإطلاق يعتقد أن هذه الجولة حُسمت. لا أحد على الإطلاق".