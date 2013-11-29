بيليغريني: لا نخشى أي فريق بأوروبا

يتوقع بيليغريني أن يواجه أحد الفرق الكبيرة في الدور المقبل نظراً أنه في الغالب سيحتل المركز الثاني في المجموعة خلف حامل اللقب بايرن ميونيخ.

ويثق المدير الفني السابق لريال مدريد وملقة الإسبانيين في قدرة فريقه الهجومية الكبيرة، إذ سجل الفريق 15 هدفاً في خمس مباريات بدوري المجموعات الأوروبي، أخرها رباعية في مرمى فيكتوريا بلزن في الجولة الخامسة.

وقال بيليغريني: "إسبانيا تملك أندية قوية في دوري الأبطال، فهناك ريال مدريد وبرشلونة بالطبع، وأيضاً أتلتيكو مدريد الذي يقدم موسماً جيداً جداً، لكني لست خائفاً من مواجهة أي فريق في الدور المقبل، فنحن لدينا تشكيلة قوية، فلا خوف من مواجهة ريال مدريد أو برشلونة أو أتليتكو أو باريس سان جيرمان، فهم من سيخشون مواجهتنا".

وأردف مدرب سيتي في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "أنا على ثقة بأن هذا الفريق يحمل الكثير من الآمال والطموحات التي تمكنهم من الاستمرار في دوري أبطال أوروبا، المهم أن يتمتع اللاعبون بالقوة الذهنية، رغم أن المنافسين أقوياء".

وأضاف: "اللاعبون يجب أن يشعروا أنهم يفعلون أشياء مهمة ليس فقط في الدوري الممتاز، ولكن أيضاً في دوري أبطال أوروبا وكأس الكابيتال وان ويجب أن يكون لنا هدف واحد".

وتأهل سيتي لأول مرة إلى مرحلة خروج المغلوب بعد موسمين فاشلين في دوري الأبطال قبل أن يتأهل الفريق إلى دور الـ16 مع بيليغريني.