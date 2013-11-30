"سكاي سبورتس": صلاح يساوي 60 مليون يورو

القاهرة- فجرت شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية مفاجأة من العيار الثقيل في تقرير أعدته عن المصري محمد صلاح لاعب نادي بازل السويسري والمنتخب المصري.

"سكاي سبورتس" واسعة الانتشار حول العالم قالت إن القيمة السوقية لمحمد صلاح الآن لن تقل عن 20 مليون، وكانت المفاجأة حينما أكدت أن قيمته المحتملة مستقبلا لن تقل عن 60 مليون يورو.

وأكدت الشبكة أن صلاح سيكون أحد أهم مواهب كرة القدم خلال السنوات المقبلة، كما كشفت عن صراع ليفربول وتوتنهام الإنكليزيين للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن صلاح لفت الأنظار بشدة من خلال تألقه اللافت في مباريات بازل في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأمام تشيلسي الإنكليزي بالذات.