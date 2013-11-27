صور.. محمد صلاح يقود بازل للفوز على تشيلسي

بازل - قاد المهاجم المصري الشاب محمد صلاح فريقه بازل السويسري للفوز على تشيلسي الانجليزي 1-0 في الجولة الخامسة لدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتصدى بيتر شيك حارس مرمى تشيلسي ببراعة لسلسلة من المحاولات لبازل في الشوط الأول ليحرم الفريق السويسري المسيطر من التقدم.

لكن بازل الذي فاز على تشيلسي 2-1 في لندن في مباراتهما السابقة بالمجموعة تمكن من تسجيل الهدف الوحيد عن طريق صلاح الذي انطلق من ناحية اليسار قبل أن يضع الكرة في مرمى شيك في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة توقف رصيد تشيلسي عند تسع نقاط من خمس مباريات لكنه ما زال في صدارة المجموعة ورفع بازل رصيده إلى ثماني نقاط ليحتل المركز الثاني.

وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة تعادل ستيوا بوخارست مع ضيفه شالكة 0-0 ليرفع شالكة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث.