صور.. أحداث رياضية تظهر لأول مرة في عام 2013

1. أغلى صفقة شراء لاعب في تاريخ كرة القدم: انتقال جاريث بيل من توتنهام إلى الريال بـ100 مليون يورو.
2. حصول الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة على الكرة الذهبية الرابعة ليصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يحصل على 4 كرات ذهبية ومتتالية أيضاً.
3. تسجيل لاعب 9 أهداف في الدور الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا وهو البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم الريال.
4. تسجيل لاعب لـ4 أهداف في مباراة واحدة في نصف نهائي دوري الأبطال وهو ليفاندوفيسكي نجم دورتموند في مرمى الريال في موسم 2012-2013.
5. تأهل فريقان ألمانيان إلى نهائي دوري الأبطال وهما دورتموند وبايرن ميونخ في موسم 2012-2013.
6. تأهل فريق عربي لأول مرة إلى نهائي كأس العالم للأندية وهو الفريق المغربي الرجاء البيضاوي.
7. إنفاق آرسنال ما يقارب الـ50 مليون يورو لشراء لاعب واحد فقط وهو الألماني مسعود أوزيل.
8. انتقال لاعب من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا بسعر 50 مليون يورو وهو البرازيلي نيمار والذي انتقال من سانتوس إلى برشلونة.
9. فوز فريق ألماني بالخماسية التاريخية (الكأس والدوري ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية) وهو فريق بايرن ميونيخ.
10. خسارة فريق بسباعية في مجموع مبارتي الذهاب والإياب من دور نصف نهائي دوري الأبطال عندما فاز بايرن ميونخ على برشلونة 7-0 في نصف نهائي الموسم الماضي.
11. فوز فريق ألماني ببطولة كأس العالم للأندية.