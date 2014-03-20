صور.. فالينسيا "يتشوه" من أجل مانشستر يونايتد

تعرض ظهير "مانشستر يونايتد"، ونجم المنتخب الإكوادوري، "أنتوني فالينسيا"، لإصابة مؤلمة في العين، خلال مباراة فريقه أمام ضيفه "اولمبياكوس"، الأربعاء 19 آذار/ مارس، ضمن إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بثلاثة أهداف دون رد.

وذكرت صحيفة بريطانية، أن شكل "فالينسيا" تشوه تماما إثر الإصابة القوية التي تعرض لها في أعلى عينه اليسرى، في الدقائق الأولى من عمر المباراة، بعدما اصطدم بمهاجم فريق اولمبياكوس "جويل كامبل".

وخرج اللاعب على إثر تلك الإصابة لتلقي العلاج خارج الملعب، وكان متوقعا ألا يكمل المباراة، لكنه عاد مرة أخرى لمساندة فريقه، ما أدى إلى تورم عينه بشكل كبير، جعلها شبه مغلقة.