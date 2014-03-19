رونالدو رابع هداف في تاريخ ريال مدريد

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين ولفريقه ريال مدريد في مرمى شالكة الألماني في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده من الأهداف مع النادي الملكي للرقم 242 في 236 مقابلة ويتعادل مع المجري فرينيك بوسكاش في المركز الرابع في ترتيب الهدافين التاريخيين للنادي الملكي.

ويطارد النجم البرتغالي 3 لاعبين في المقدمة وهم على التوالي كارلوس سانتيانا الثالث بـ290 هدفاً، والأسطورة الفيريدو ديستيفانو الثاني بـ308 هدفاً، وراؤول غوانزليس الأول بـ323 هدفاً، و إن استمر الدون في الفريق حتى نهاية عقده في 2018 وبنفس المعدل التهديفي فسيصبح الهداف التاريخي للفريق الملكي.

وبتسجيله هدفين (حرمته العارضة والقائم من هدفين في اللقاء أيضاً) في مرمى شالكة، عزز النجم البرتغالي صدارته لترتيب هدافي دوري الأبطال بر صيد 13 هدف وبفارق 3 أهداف عن وصيفه زلاتان إبراهيموفيتش وفي طريقه للحفاظ على لقبه كهداف للبطولة وللمرة الثالثة في تاريخه.

وأصبح رونالدو على بعد هدفين ليصبح الهداف التاريخي للمسابقة في موسم واحد والتي يحتلها حالياً كل من الإيطالي جوزيه التافيني والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 14 هدف.

وكان رونالدو قد حطم رقم ميسي وأصبح هدافاً تاريخيا للمسابقة في سنة واحدة في 2013 بعدما سجل 15 هدف مقابل 13 للأرجنتيني في 2012.

كما أصبح رونالدو على بعد 7 أهداف من المتصدر راؤول غونزاليس (71 هدفاً) و3 أهداف عن الثاني ميسي (67 هدفاً) في لائحة الهدافين التاريخيين للمسابقة.