مانشستر سيتي إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه

لندن - أحرز سيرجيو اغويرو والفارو نيغريدو هدفين لكل منهما ليضمن مانشستر سيتي الصعود إلى دور الستة عشر بدوري ابطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على ضيفه سسكا موسكو 4-2 الثلاثاء.

افتتح الارجنتيني اغويرو التسجيل بعد أقل من ثلاث دقائق من ركلة جزاء ثم أضاف الهدف الثاني بعد 20 دقيقة من تمريرة سيرجي ايجناسيفتش، وعزز الإسباني الفارو نيغريدو تقدم فريقه بالهدفين الثالث والرابع إلا أن لاعبي سيتي فقدوا التركيز في أوقات ليسجل الفريق الروسي هدفين عبر سيدو دومبيا.

وبهذه النتيجة رفع سيتي الذي يدربه مانويل بيليغريني رصيده إلى تسع نقاط في المجموعة الرابعة وضمن بالفعل التأهل إلى دور الستة عشر مع بايرن ميونيخ حامل اللقب.

بايرن يهزم بلزن

واستفاد بايرن ميونيخ من هدف في الشوط الثاني سجله ماريو مانزوكيتش ليهزم فيكتوريا بلزن العنيد 1-صفر ليحجز مكانه في دور الستة عشر.

وواجه الفريق البافاري أوقاتا صعبة في محاولة اختراق دفاع بطل التشيك الذي فرض على حامل اللقب التعادل بدون أهداف مع نهاية الشوط الأول وبدا خطيرا في الهجمات المرتدة طيلة المباراة، ونجح مانزوكيتش - الذي شارك كبديل لتوماس مولر غير الفعال في الشوط الثاني - في كسر الجمود في الدقيقة 65 عندما تفوق على رقيبه ليقابل كرة فيليب لام العرضية برأسه في شباك حارس بلزن ماتوش كوزاتسيك.

وفوز بايرن بالإضافة لانتصار مانشستر سيتي على سسكا موسكو في المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة بددا أي أمل لبلزن في التأهل لدور الستة عشر، وضمن بايرن وسيتي الصعود إلى مرحلة خروج المهزوم.

يونايتد يتعادل مع سوسيداد

كما أهدر مانشستر يونايتد فرصة للاقتراب من التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما سدد مهاجمه الهولندي روبن فان بيرسي الكرة مرتين في القائم ليتعادل سلبيا مع ريال سوسيداد الاسباني الثلاثاء.

وكاد فان بيرسي الذي حل بديلا لوين روني مهاجم انكلترا بعد مرور ساعة ان يفتتح التسجيل لفريقه بعد قليل من مشاركته في اللقاء عندما سدد كرة صاروخية ارتطمت بالقائم، واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة 69 لكن فان بيرسي سدد الكرة ارتطمت بالقائم وارتدت بعيدا عن المرمى.

واحتفظ مانشستر يونايتد بصدارة المجموعة الاولى برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات بينما جمع باير ليفركوزن الألماني سبع نقاط وشاختار دونيتسك الاوكراني أربع نقاط بعد تعادلهما السلبي، ويقبع سوسيداد في ذيل الترتيب وله نقطة واحدة فقط.

تعادل سان جيرمان وأندرلخت

وقاد زلاتان ابراهيموفيتش باريس سان جيرمان للتعادل 1-1 بملعبه مع اندرلخت ليتعين على بطل فرنسا الانتظار من أجل ضمان مكان في دور الستة عشر بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وافتتح ديمي دي زيوف التسجيل لاندرلخت في الدقيقة 68 قبل أن يتعادل ابراهيموفيتش بعد دقيقتين من داخل منطقة الجزاء، ولعب اندرلخت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 عندما حصل ساشا كليستان على الانذار الثاني لكن الفريق الزائر الذي خسر 5-صفر على أرضه قبل أسبوعين نجح في الصمود.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثالثة بعشر نقاط من اربع مباريات ويتقدم بثلاث نقاط على اولمبياكوس الذي هزم بنفيكا 1-صفر، ويمتلك بنفيكا اربع نقاط ويتذيل اندرلخت الترتيب وله نقطة واحدة