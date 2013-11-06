روني: فان بيرسي لن يتأثر بركلة جزاء ضائعة

قال النجم الإنكليزي واين روني نجم مانشستر يونايتد إن إهدار زميله روبن فان بيرسي لركلة الجزاء التي تم إحتسابها في الشوط الثاني أمام ريال سوسيداد الإسباني لن تؤثر على ثقة اللاعب الهولندي في نفسه أمام المرمى.

ويشعر صاحب القميص رقم 10 في صفوف مانشستر يونايتد بالإحباط، إلا أنه لا يشعر باليأس لفقدان ثلاث نقاط أخرى ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وشارك فان بيرسي بديلاً في الدقيقة 63 في تغيير مزدوج حيث نزل مع أشلي يونغ بديلاً لروني وهيرنانديز، وبدا أن هذا التغيير سيؤتي ثماره ويحول النتيجة لصالح يونايتد.

بعد ست دقائق فقط من نزوله لعب فان بيرسي كرة في العارضة وأعقبها بتسديدة صاروخية، ثم حصل يونايتد على ركلة جزاء بعد سقوط يونغ داخل المنطقة إثر كرة مشتركة مع ماركل بيرغارا، وتقدم فان بيرسي بثقة ليسدد الكرة من نقطة الجزاء ولكن الكرة ارتدت من القائم.

وعن هذه الركلة قال روني: "بالطبع الكل يهدر ركلات الجزاء من وقت لآخر، معظم المهاجمين في العالم يهدرون ركلات جزاء وأنا على يقين أن هذا لن يؤثر عليه، نحن نشعر بخيبة الأمل لعدم حصولنا على النقاط الثلاث رغم أننا كنا الأفضل فيما يتعلق بصناعة الفرص"، وأضاف: "بشكل عام، وعلى الرغم من ذلك، يمكننا النظر إلى النقاط الإيجابية. لدينا رصيد جيد ولا نزال متربعين على عرش المجموعة ولم تتلق شباكنا أي أهداف في المباراة، وأعتقد أن اللعب خارج الأرض في دوري الأبطال يكون صعبًا دائمًا. ولكننا صنعنا الفرص الأفضل والأخطر وكان يتعين أن نخرج بنقاط المباراة الثلاث".

وأردف النجم الإنكليزي الدولي في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت على أرض سوسيداد: "لم يكن التعادل أسوأ نتيجة، مع ذلك، وخصوصًا أن المباراة الأخرى في نفس المجموعة انتهت بالتعادل السلبي أيضًا. ولكننا نشعر بالإحباط لعدم إحراز النقاط الثلاث".

يذكر أن مانشستر مازال يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه بايرليفركوزن الألماني صاحب المركز الثاني، إلا أن مهمة الفريق للوصول إلى دور الستة عشر ليست سهلة حيث يخرج في الجولة المقبلة لملاقاة ليفركوزن، قبل أن يستضيف شاختار دونتسك الأوكراني في الجولة الأخيرة.