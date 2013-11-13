هامرين يتوقع مواجهة مثيرة ضد البرتغال في ملحق تصفيات كأس العالم

قال ايريك هامرين مدرب السويد الثلاثاء إنه من المحزن أن يغيب كريستيانو رونالدو أو زلاتان ابراهيموفيتش عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم لكن الجولة الفاصلة بين البرتغال والسويد ستكون مثيرة.

وسيلتقي الفريقان في لشبونة الجمعة في لقاء الذهاب وتقام مباراة الإياب بعد أربعة أيام أخرى باستاد فريندز ارينا في ستوكهولم.

وقال هامرين "ستكون مواجهة رائعة لكل جماهير كرة القدم. إنهما لاعبان من طراز عالمي. من المحزن أن واحدا منهما سيغيب عن كأس العالم.. لكن المواجهة ستكون مثيرة حقا."

وأضاف "يستطيعان تقديم أشياء إضافية وقيادة بلديهما للفوز بالمباراة. لكنني واثق أن زلاتان هو من سيقوم بذلك لنا."

وقال هامرين إنه انتابه "شعور جيد" بمجرد أن أوقعت القرعة فريقه أمام البرتغال.

وتابع "إنه أمر غريب. إنه أعلى فريق تصنيفا وأصعب فريق تقريبا من الممكن أن تواجهه.. لكن انتابني شعور جيد عندما رأيت البرتغال ضد السويد. اتمنى أن يكون الشعور الصحيح. سنرى."