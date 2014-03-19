ريال مدريد يعول على تألق رونالدو لتحقيق الثلاثية

مدريد - يعزز الأداء المتميز الذي يقدمه المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسيرة فريقه ريال مدريد المنافس بقوة على ثلاثة ألقاب محلية وأوروبية لكرة القدم في الموسم الحالي.

وأصبح برشلونة أول فريق إسباني يفوز بدوري أبطال أوروبا وبالدوري وكأس إسبانيا في موسم واحد في 2009.

وينفرد ريال مدريد الذي لم يعرف طعم الهزيمة في 31 مباراة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بصدارة دوري إسبانيا وصعد لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا فائزاً على شالكة الألماني في دور الـ16، كما أنه تأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا.

وأحرز رونالدو إثنين من أهداف فريقه في مباراة العودة الليلة الماضية التي انتهت بفوزه 3-1 في مدريد.

وبهذا يكون النجم البرتغالي أحرز لفريقه 41 هدفاً خلال 37 مباراة خلال الموسم الحالي.

وقال ينس كيلر مدرب شالكه عن نجم منتخب البرتغال "رونالدو لم يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من فراغ.. إنه لاعب صاحب صفات متميزة."

وكان رونالدو أحرز هدفين آخرين في مرمى شالكه في لقاء الذهاب أيضاً، ليرتفع رصيده في دوري الأبطال هذا الموسم إلى 13 هدفاً متخلفاً بهدف واحد فقط عن الرقم القياسي لهداف البطولة الذي يحمله الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة المنافس.

ورونالدو ينفرد أيضاً بصدارة هدافي دوري إسبانيا برصيد 25 هدفاً بعد مرور 28 جولة.