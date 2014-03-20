دورتموند يصل دور الثمانية رغم الهزيمة أمام زينيت

برلين - خسر بروسيا دورتموند الألماني 2-1 أمام ضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، لكنه صعد إلى دور الثمانية للموسم الثاني على التوالي بعد تفوقه 5-4 في مجموع المباراتين.
وكان دورتموند وصيف بطل أوروبا فاز 4-2 في لقاء الذهاب الذي أقيم في روسيا، لكن زينيت تقدم في الدقيقة 16 لمباراة العودة بعد تسديدة هائلة من مدى بعيد.
وأدرك سيباستيان كيل قائد دورتموند التعادل لصاحب الأرض بضربة رأس قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول.
لكن زينيت استعاد المقدمة في الدقيقة 72 بعد ضربة رأس قوية من البديل خوسيه روندون.
وتماسك دورتموند في الدقائق الأخيرة ليصبح ثاني فريق من ألمانيا يصل دور الثمانية هذا الموسم بعد بايرن ميونيخ حامل اللقب.