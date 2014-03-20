لأول مرة الثمان فرق التي تصدرت المجموعات تتأهل

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ربع نهائي تاريخي حيث تصدرت الفرق الثمان مجموعتها ربع نهائي دوري الأبطال وخرجت كل الفرق التي احتلت الصفوف الثانية.