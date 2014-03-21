ريال مدريد يحصل على فرصة الثأر لخسارته المذلة أمام دورتموند

زوريخ - حصل ريال مدريد على فرصة للثأر لخسارته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي أمام بروسيا دورتموند عندما أوقعتهما قرعة دور الثمانية التي سحبت الجمعة في مواجهة بعضهما البعض.

وسيزور دورتموند، الذي فاز 4-1 في مباراة الذهاب في طريقه للانتصار 4-3 في النتيجة الإجمالية، استاد سانتياغو برنابيو لخوض لقاء الذهاب في الأول أو الثاني من أبريل/ نيسان بينما تقام مباراة الإياب في الأسبوع التالي.

وسيلعب بايرن ميونيخ حامل اللقب ضد مانشستر يونايتد وستقام المباراة الأولى باستاد اولد ترافورد ويلتقي باريس سان جيرمان مع تشيلسي.

وستشهد المباراة الأخيرة مواجهة إسبانية خالصة بين برشلونة واتليتيكو مدريد وهو اللقاء الأول بينهما على الإطلاق على الصعيد القاري.