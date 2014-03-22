"هانز فاتسكه" يعبر عن إحباطه بسبب مواجهة ريال مدريد

عبر الرئيس التنفيذي لفريق "بروسيا دورتموند" الألماني "هانز يواكيم فاتسكه"، عن إحباطه من وقوع فريقه مع الفريق الإسباني "ريال مدريد" في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال "يواكيم فاتسكه" في تصريحات صحفية:"أنه لا توجد قرعة سهلة في هذه المرحلة من الدوري، لكننا كنا نود مواجهة فريق آخر غير الريال مدريد في دوري الأبطال، لأن الريال هو أكبر نادي لكرة القدم في العالم".

وأوضح "فاتسكه" أنه يجب على الفريق أن يستعد بشكل أفضل للمبارة القادمة بقدر الإمكان، مؤكدا"أنه يعمل في الوقت الجاري على رفع مستوى اللاعبين.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أسفرت عن مواجهات نارية بين كلا من برشلونة مع أتليتكو مدريد، وريـال مدريد مع بروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان مع تشيلسي ومانشستر يونايتد مع بايرن ميونيخ.