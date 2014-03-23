صورة.. ديانا حداد تساند ريال مدريد في الكلاسيكو

أعربت الفنانة ديانا حداد، عن حبها الشديد لنادي "ريال مدريد" الإسباني, مشيرة إلى أنه فريقها المفضل.
ونشرت ديانا حداد صورتها على موقعي "تويتر" و"انستغرام" وهي تحمل شعار نادي ريال مدريد داخل سيارتها.
وعلقت ديانا حداد على صورتها قائلة:"صاحية بدري اليوم وأحس خلص بنام في السيارة وعندي مواعيد اليوم بس الأهم إني أكون مصحصحة لوقت مباراة الليلة وطبعا فريقي المفضل ريال مدريد".
يذكر أن اليوم الأحد ستقام مباراة نادي ريال مدريد مع منافسه برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني، بمناسبة الأسبوع التاسع والعشرين في مسابقة الليغا هذا الموسم.