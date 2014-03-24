الاتحاد الأوروبي يُهدد بإبعاد بايرن ميونخ عن دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، فرض عقوبة مزدوجة على نادي بايرن ميونخ بسبب سوء سلوك جماهيره التي خرجت عن النص في مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد آرسنال التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب آليانز آرينا.

واستناداً للمادة 14 لقواعد الانضباط الأوروبي، اضطر اليوفا لمعاقبة حامل لقب دوري الأبطال بتقليص أعداد المشجعين في بعض المدرجات، فضلاً عن العقوبة المالية التي لن تقل بأي حال من الأحوال عن الـ10.0000 يورو، على غرار ما حدث من قبل عندما تكرر نفس السيناريو أمام مانشستر يونايتد.

وهدد الاتحاد الأوروبي في بيانه الذي نشره على موقعه الرسمي، أنه في حالة تكرر نفس السيناريو في مناسبة أخرى، فسوف تتضاعف العقوبة لتصل إلى لـ50.000 يورو مع إمكانية استبعاد الفريق من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكانت جماهير البايرن قد رفعت لافتات مُشينة تحمل عبارات جنسية وعنصرية ضد جماهير آرسنال، الأمر الذي استفز الاتحاد الأوروبي وجعله يتدخل لردع أنصار البايرن ومنعهم من إهانة الإنجليز –بالذات- في قادم المواعيد.