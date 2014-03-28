هيتسفيلد يرشح بايرن ميونخ للفوز في دوري الأبطال

يرى المدير الفني للمنتخب السويسري "أوتمار هيتسفيلد" بأن فريق بايرن ميونخ يملك الأفضلية بالتتويج بلقب دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، مشيداً بأداء الفريق وتتويجه مبكراً في بطولة الدوري الألماني.
حيث قال المدير الفني السابق لبايرن ميونخ: "من المثير دائماً عندما يتمكن الفريق من تحطيم مثل هذه الأرقام، لم يسبق بأن فريقاً توجَ في وقتٍ مبكر من الموسم".
وأضاف: "هذا أداء مصير من بايرن ميونخ، لقد أصبحوا أفضل مع غوارديولا، وهو المدرب الذي سبق له الفوز بكل شيء، وبالنسبة لي فإن البايرن هو المرشح لدوري أبطال أوروبا".