هيتسفيلد يرشح بايرن ميونخ للفوز في دوري الأبطال

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النادي البافاري يحسم تتويجه ببطولة الدوري الألماني في الجولة السابعة والعشرين محطماً رقمه السابق خلال الموسم الماضي بالتتويج في الجولة الثامنة والعشرين.