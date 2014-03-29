أنشيلوتي: على بيل أخد الموافقة من رونالدو قبل تسديد ضربات الخطأ

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي الجدل الدائر داخل البيت الملكي حول ضربات الخطأ وأعطى الأفضلية للبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما قدم الدعم للحارس ديغو لوبيز ومتوسط الميدان تشابي ألونسو.
وقال أنشيلوتي في ندوة صحفية قبل مواجهة ريو فاليكانو السبت في الدوري: "بالنسبة لضربات الخطأ الأولوية لرونالدو ثم بيل ولو اراد بيل التنفيذ عليه أخد الموافقة من كريستيانو".
وحسم المدرب الإيطالي قضية حراسة المرمى وقال: "هذه القضية محسومة منذ زمن سيلعب ديغو لوبيز في الدوري وكاسياس في دوري الأبطال ولم نغير هذا النظام إلا إذا كان عند أحدهم مشكلة ما، وحاليا الاثنان يقدمان مستويات جيدة و ديغو في الليغا جيد".
و رفض أنشيلوتي إعطاء تشابي ألونسو راحة بسبب ظهور بوادر الإرهاق قائلاً: "تشابي لاعب مهم في الفريق وهو يؤدي بشكل رائع، ارتكب أخطاء لكنه في وضع جيد وسيلعب يوم السبت".
وخفف المدرب الإيطالي من الأخبار التي تحدثت عن إصابة رونالدو وقال: "كريستيانو تعرض لإصابة لكنها خفيفة وهناك فريق طبي يتابع حالته وسيكون معنا خلال اللقاء القادم".
كما أكد أنشيلوتي أن الكرواتي لوكا مودريتش مريض وقد يغيب عن لقاء ريو فاليكانو في حال عدم شفائه.
ودافع أنشيلوتي عن لاعبيه خصوصا الويلزي غاريث بيل الذي قال عنه: "بيل في حالة بدنية جيدة ويقدم مستوىً جيداً وليس في حاجة لتطوير الكثير من الأشياء، وهو غير مسؤول عن الهدف الثاني للفريق فلم يكن يستطيع إكمال اللقاء بحذائه وخرج ليغيره".
وأتفق أنشيلوتي مع تشابي ألونسو الذي عاتب دفاع الفريق لتلقيه 6 أهداف في مقابلتين وقال: "تلقينا 6 أهداف في لقاءاين نتيجة أخطاء ساذجة وعلينا التركيز في المستقبل لتجنبها".
ورد المدرب الإيطالي على البرتغالي جوزي مورينيو الذي قال أنه تفاجأ لتراجع الفريق الملكي في ترتيب الليغا، وكان يظن أنه سيحسمها بشكل مبكر، لكن الإيطالي قال: "هذا الموسم وفي هذه الفترة ما زلنا ننافس على اللقب في الموسم الماضي وفي نفس الفترة كان الفريق قد فقد الأمل في اللقب".