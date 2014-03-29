أنشيلوتي: على بيل أخد الموافقة من رونالدو قبل تسديد ضربات الخطأ

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مدرب ريال مدريد يحسم الجدل داخل البيت الملكي ويعطي الأسبقية للبرتغالي رونالدو في ضربات الخطأ و لديغو لوبيز في حراسة المرمى في الدوري.