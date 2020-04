حالة الهواء السيئة تواصل عرقلة تصفيات أستراليا المفتوحة للتنس

تعطلت مباريات تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء حالة الهواء مع استمرار الدخان الناجم عن حرائق الغابات في إحاطة ملبورن بضباب كثيف، اليوم الأربعاء.

وقال منظمون إن التدريبات توقفت في ملبورن بارك حتى الساعة، ولن تبدأ مباريات التصفيات حتى الساعة الواحدة.

وأعلن الاتحاد الأسترالي للتنس في بيان أنه تقرر إيقاف اللعب والتدريبات في بطولتين إقليميتين في ترارالجون وبنديغو، بالإضافة لبطولة للناشئين في رويال بارك في ملبورن.

وقال الاتحاد الأسترالي للتنس: "يتم متابعة الوضع في ملبورن بارك عن كثب وستتخذ قرارات إضافية بالتشاور مع فريقنا الطبي وهيئة الأرصاد الجوية وهيئة حماية البيئة في فيكتوريا".

وقرر المنظمون تأجيل مباريات التصفيات لأكثر من ساعة أمس الثلاثاء بسبب سوء حالة الهواء لكن واجهوا انتقادات من اللاعبين بسبب السماح باستئناف المباريات.

https://twitter.com/SkyNews/status/1217151896827453441?s=20

واضطرت السلوفينية دليلة ياكوبوفيتش للانسحاب بعد معاناتها من نوبة سعال في المجموعة الثانية من مباراتها في التصفيات وانتقدت منظمي البطولة لسماحهم بإقامة المباريات.

ومن المتوقع أن تتحسن حالة الهواء في وقت لاحق اليوم الأربعاء في ظل توقعات بسقوط أمطار لكن من المرجح أن يتسبب الطقس في تأجيلات أخرى للمباريات.

وتمر أستراليا بأحد أسوأ مواسم حرائق الغابات، وتستعر الحرائق منذ عدة أشهر وتسببت في مقتل 28 شخصا ونزوح الآلاف ودمرت غابات وأراضي زراعية في حجم بلغاريا تقريبا.

وأثرت حرائق الغابات على عدد من المسابقات الرياضية الكبرى في كرة القدم والرجبي والكريكت وأثارت مخاوف بشأن صحة اللاعبين في أولى بطولات التنس الكبرى في العام والتي تنطلق يوم الاثنين القادم.

Dalila Jakupovic was forced to withdraw from her Australian Open match after thick smoke from the wildfires caused her to suffer a coughing fit. pic.twitter.com/RDLn2WJEcH

— SportsCenter (@SportsCenter) January 14, 2020