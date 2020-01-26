مباراة مصر وتونس لكرة اليد.. هروب لاعبي الفراعنة من الملعب بعد هجوم الجماهير بالزجاجات (شاهد)

هاجمت الجماهير التونسية لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، بعد أن تقدم الفراعنة على نسور قرطاج في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتقدم منتخب مصر لكرة اليد على نظيره التونسي 27/22، وقبل نهاية المباراة بدقائق قام أحد المشجعين التونسيين بالنزول إلى أرض الصالة المغطاة، ومهاجمة أحد لاعبي المنتخب المصري.

وحاول الأمن جاهدا منع المشجع، وبالفعل أمسك به، إلا أن بعض الجماهير التونسية قاموا بإلقاء الزجاجات وبعض الأشياء على لاعبي المنتخب المصري، ودكة الجهاز الفني، وتعرض عدد منهم للإصابة.

وفور هجوم الجماهير هرع لاعبوا المنتخب المصري إلى منطقة وسط الملعب، ولكن واصلت الجماهير إلقاء الزجاجات، حتى هرب اللاعبون إلى خارج الملعب تماما.

#عاجل هناك كارثه الجمهور التونسي نزل الملعب و تم القاء حجاره و زجاجات مياه علي منتخب مصر منتخب مصر متفوق وباقي دقيقه ونصف.

الجمهور التونسي بدون ادني روح رياضيه وبكاء بكاء وتكسير الكراسي المنتخب الوطني يترك الملعب

لاعبين #مصابين من #مصر

مصر متفوقه pic.twitter.com/6DXpChdND3 — أحمدصالحAhmd SaLeh (@iAHMEDsalleh) January 26, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=3BPguKlTf60&feature=emb_title

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد تأهل إلى اللقاء النهائي في مشواره نحو تحقيق اللقب القاري والصعود إلى أولمبياد طوكيو، بعد فوزه على الجزائر في مباراة دور نصف نهائي أمم أفريقيا.

ونجح منتخب مصر في الفوز بجميع مبارياته في البطولة الأفريقية لكرة اليد، من بداية دور المجموعات محققا العلامة الكاملة.