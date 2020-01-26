مصر تتوج بكأس أمم أفريقيا لكرة اليد على حساب تونس وتتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

توج المنتخب المصري لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوزه على نظيره التونسي 27-22 اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم في تونس.

وحجز المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) مقعده في مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) ممثلا عن القارة الأفريقية، في حين سيخوض المنتخب التونسي فعاليات التصفيات العالمية التي تقام في أبريل المقبل بحثا عن فرصة جديدة للتأهل إلى الأولمبياد.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول لصالحه 15-11 بعد أداء متميز من الفريقين على مدار الشوط.

وفي الشوط الثاني وسع المنتخب المصري الفارق إلى ستة أهداف (23-17) في منتصف الشوط، لكن المنتخب التونسي قلص الفارق نسبيا وإن لم يستطع قلب النتيجة لصالحه، ليحسم المنتخب المصري اللقب ويثأر لهزيمته أمام المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في نهائي النسخة الماضية التي استضافتها الغابون عام 2018.

وأصبح المنتخب المصري، الفريق العربي الثاني الذي يتأهل لمسابقة كرة اليد في الأولمبياد القادم، حيث سبقه المنتخب البحريني بالفوز بتأشيرة التأهل في التصفيات الآسيوية.

ويمتلك منتخبا تونس والجزائر الفائزان بالمركزين الثاني والثالث في البطولة الحالية فرصة للتأهل عن طريق التصفيات العالمية.