شاهد لقطات تحطم طائرة كوبي براينت (فيديو)

انتشرت بعض الصور ولقطات الفيديو لتحطم طائرة أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) المعتزل كوبي براينت في مدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن الطائرة المروحية تحطمت تماما وتسببت في وفاة براينت البالغ عمره 41 عاما وابنته البالغة من العمر 13 عامًا وثلاثة آخرين.

وشوهد رجال الطوارئ وهم يراقبون حطام مروحية سيكورسكي إس -76 في هذه الصورة من موقع الحادث في تلال كالاباساس.

وسقطت الطائرة الهليوكوبتر حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى وسط ظروف جوية ضبابية، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة على متنها، من بينهم براينت.

كما كانت على متنها إحدى بنات براينت الأربع، جيانا البالغة من العمر 13 عامًا، وفقًا لتقارير متعددة.

هذا وقد تفحمت الطائرة تماما ويمكن رؤية النيران وقد أحرقت النباتات الموجودة أعلى تلال كالاباساس إلى درجة التفحم مع ارتفاع الدخان الكثيف.

https://www.youtube.com/watch?v=MKihEPjyYrg

https://www.youtube.com/watch?v=cz9Fp2uWz9g

https://www.youtube.com/watch?v=1B8odLcH_AQ

وقضى براينت، الذي اعتزل في 2016، أول عشرة مواسم مع ليكرز بالقميص 8 وآخر عشرة في مسيرته رقم 24 ليتم حجب الرقمين بعد اعتزاله.

وشكل براينت شراكة رائعة مع شاكيل أونيل في الملعب وقاد ليكرز إلى ثلاث بطولات متتالية للدوري من عام 2000 إلى 2002.

ولعب براينت دور البطولة على مدار عقدين من الزمن مع فريق لوس أنغلوس ليكرز حيث حصد خمس بطولات تاريخية وخاض 18 مباراة لكل النجوم.

وانتقل براينت مباشرة إلى NBA من المدرسة الثانوية حيث فاز ببطولة ولاية بنسلفانيا في عام 1996 ولعب في شارلوت هورنتس قبل انتقاله إلى ليكرز.

ولد كوبي في فيلادلفيا ويبلغ طوله 1.99 سم ووزنه 96 كغم ولعب في ليكرز منذ موسم 1996 حتى اعتزاله نهاية موسم 2016.

واختير أفضل لاعب في النهائي مرتين وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرة واحدة موسم 2008 وحاز على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم أربع مرات، وتم اختياره في أفضل تشكيلة للموسم 11 مرة.