للمرة الأولى استخدام الهيدروجين في إيقاد الشعلة الأولمبية

في إطار سعي العاصمة اليابانية لتنظيم دورة أولمبية صديقة للبيئة هذا العام، قال منظمون اليوم الاثنين، إن الهيدروجين سيستخدم وللمرة الأولى في إيقاد الشعلة الأولمبية خلال رحلتها في اليابان.

ويرغب منظمو أولمبياد طوكيو 2020 في التصدي للانبعاثات الكربونية خلال الدورة واستغلال دورة الألعاب الصيفية لرفع الوعي بالقضايا البيئية في اليابان.

وقالت اللجنة المنظمة، إن الهيدروجين، الذي لا ينتج عن احتراقه أي انبعاثات من ثاني أوكسيد الكربون، سيستخدم في إيقاد الشعلة خلال بعض المراحل في رحلتها عبر اليابان كما سيستخدم في إيقاد المرجل الأولمبي.

وتقرر أن يستخدم الهيدروجين في إيقاد الشعلة خلال رحلتها في مقاطعتي فوكوشيما وأيتشي وفي بعض مناطق طوكيو في حين سيستخدم الغاز في بقية مراحل رحلة الشعلة في الدولة المضيفة.

وقال منظمو الدورة في بيان: "خلال الاستعداد لاستضافة الدورة دعمت اللجنة المنظمة دوما (مبدأ) الحفاظ على الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى مجتمع خال من الكربون."

وخلال الدورة التي ستقام ما بين الـ24 من يوليو/ تموز والتاسع من أغسطس/ آب ستستخدم نحو 500 مركبة تعمل بالهيدروجين.

وتبدأ مسيرة الشعلة الأولمبية في فوكوشيما في الـ26 من مارس/ آذار المقبل وستزور خلال رحلتها جميع مقاطعات اليابان (47 مقاطعة) قبل مراسم افتتاح الدورة في الـ 24 من يوليو.