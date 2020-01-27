المدربون يرحبون بقرار اتحاد محترفات التنس الخاص بالتدريب أثناء اللعب

رحب المدربون بقرار الاتحاد الدولي لمحترفات التنس الذي يسمح لهم بمساعدة اللاعبات من المدرجات خلال الموسم الحالي بعد أن أثير هذا الأمر كثيرا في أعقاب تعرض الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز لعقوبة مثيرة للجدل في نهائي أمريكا المفتوحة في 2018.

وأشار المدرب باتريك مراد أوغلو لسيرينا، خلال المباراة التي انتهت بهزيمتها أمام اليابانية نعومي أوساكا في ملاعب "فلاشينغ ميدوز" بنيويورك وهو ما أعتبره الحكم مخالفة دخل على إثرها في نقاش حاد مع اللاعبة الأمريكية صاحبة الإنجازات الكثيرة.

وسيظل التدريب من المدرجات ممنوعا في البطولات الأربع الكبرى لكن قناة إي.إس.بي.إن التلفزيونية نقلت عن الاتحاد الدولي لمحترفات التنس قوله إنه سيسمح بهذا النوع من التدريب على سبيل التجربة في بقية البطولات التي ينظمها خلال العام الحالي.

ووصف دارين كاهيل، مدرب المصنفة الثالثة عالميا، الرومانية سيمونا هاليب القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال الأسترالي كاهيل اليوم الاثنين: "أؤيد هذا القرار وأعتقد أن الاتحاد قام بخطوة جيدة".

وتسمح لوائح الاتحاد الدولي للاعبات باستدعاء مدربيهن إلى داخل الملعب في مراحل محددة خلال المباراة. ونقلت إي.أس.بي.إن عن الاتحاد قوله: "القرار التجريبي الجديد سيسمح للمدربين بتدريب لاعباتهم بتوجيههن من داخل المقصورة".

"سواء شفهيا عن طريق بضع كلمات.. عندما تكون لاعباتهم على نفس الجانب من الملعب أو عن طريق بعض الإشارات باليد".

وقال أرتيمون أبوستو-إيفريموف وهو أيضا ضمن الطاقم التدريبي لهاليب إنه يأمل أن تنجح التجربة الجديدة.

وأضاف: "أعتقد أنها خطوة كان من الواجب اتخاذها منذ وقت طويل لأن المدربين هم جزء من اللعبة.

"في جميع الرياضات في معظم الأحيان ترى المدربين يتفاعلون مع الرياضيين".